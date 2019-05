João Domingues afastado na segunda ronda de qualificação para Roland Garros

João Domingues foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda de qualificação para o torneio francês de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, ao perder frente ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina.





O tenista português, 160.º classificado do ranking mundial, perdeu frente ao atual 133.º do mundo e semifinalista do Estoril Open de 2019, por 6-2 e 7-5, em apenas uma hora e 19 minutos.João Sousa, 70.º classificado do ranking mundial e número um nacional, é o único tenista português com entrada direta no quadro principal da 123.ª edição de Roland Garros, que se realiza entre 26 de maio e 9 de junho.