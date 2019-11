João Domingues afastado nos 'oitavos' do 'challenger' de Montevideu

O tenista português João Domingues, 192.º do 'ranking' mundial, foi hoje eliminado nos oitavos de final do 'challenger' de Montevideu, em terra batida, ao perder com o boliviano Hugo Dellien, 75.º.

João Domingues foi derrotado pelo segundo cabeça de série em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 17 minutos.

Nos quartos de final, Dellien vai enfrentar o brasileiro Thiago Seyboth Wild, 235.º ATP.