João Domingues alcança primeiro triunfo num ATP 500: «Estou contente»

João Domingues tem motivos de sobra para estar contente com a sua prestação até agora no ATP 500 do Rio de Janeiro. O tenista português conseguiu a sua primeira vitória num torneio desta envergadura e segue para a ronda seguinte. Curiosamente o seu adversário foi o italiano Federico Gaio, que tinha derrotado na fase de qualificação, por 7-6 (8) e 6-4. Um espectador especial assistiu ao encontro: Pedro Sousa, o número 2 português, que deveria ter sido o seu adversário, mas devido a uma lesão, acabou por desistir.





No final do encontro, Domingues conversou come não escondeu sua satisfação pela estreia com uma vitória na competição. "O meu objetivo principal era passar o qualifying, avançar jogo a jogo com o objetivo de ganhar e consegui. Estou contente e agora tenho que me preparar da melhor forma a próxima ronda".O adversário de Domingues será outro italiano, Gianluca Mager, e o português considera que é natural ter pela frente tenistas deste país. "É normal porque estão muitos italianos no top 300, nem sei se não é o país com mais jogadores". Especificamente sobre Mager, Domingues lembrou que já o enfrentou duas vezes. "Tenho uma vitória e uma derrota. O Mager é um grande jogador e tenho que falar com os meus treinadores para preparar bem este encontro".O jogo com Gaio esteve parado quase 30 minutos devido a falta de luz e Domingues. "Aquela paragem foi melhor para o Gaio do que para mim. Ele aproveitou para falar com o seu treinador e voltou a jogar de uma maneira diferente. Eu também falei com meu treinador e fui analisando o jogo. Mas depois consegui ser competitivo e ganhei também o segundo set".Domingues lamentou, por outro lado, a falta de apoios governamentais ao desporto português, exceção para o futebol. "Infelizmente, pois não é só no ténis, temos atletas bons e conceituados que nem sempre são apoiados pelo país. Mas é pena que Portugal concentre tudo para o futebol. Acho que há muitas pessoas a protagonizarem feitos e a terem carreiras muito boas em outras modalidades".João Domingues irá enfrentar o italiano Gianluca Mager nesta quinta-feira em horário a ser divulgado pela organização. Se passar, o português poderá ter pela frente, o austríaco Dominic Thiem que irá enfrentar o espanhol Jaume Munar, também esta quinta. O austríaco é o 1.º cabeça-de-série do torneio e atual número 4 do ranking ATP.