João Domingues apura-se para a segunda ronda da qualificação do Rio Open

O tenista português João Domingues qualificou-se este sábado para a segunda e última ronda da fase de qualificação para o Rio Open, ao beneficiar da desistência do italiano Alessandro Giannessi no segundo set.

No Rio de Janeiro, Domingues, 175.º do ranking mundial, vencia por 7-5, 3-1, quando o italiano, 154.º, abandonou, com uma hora e 22 minutos de encontro.

Na derradeira ronda da fase de qualificação, o tenista de Oliveira de Azeméis vai jogar com o italiano Federico Gaio, 125.º do mundo.