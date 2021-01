João Domingues apura-se para a segunda ronda do challenger de Antalya

O tenista português João Domingues qualificou-se esta quinta-feira para a segunda ronda do challenger de Antalya, na Turquia, depois de vencer o egípcio Mohamed Safwat, em três sets.

Domingues, 179.º do mundo, superiorizou-se a Safwat, 153.º, por 4-6, 7-5 e 7-6 (9-7), em três horas e 10 minutos, num encontro em que salvou dois match points no tie-break do terceiro set.

Na próxima ronda, Domingues vai jogar com o brasileiro Thiago Seyboth Wild, 118.º do ranking ATP, ou um jogador vindo da fase de qualificação.