João Domingues arranca com vitória no challenger de Braga

O tenista português João Domingues, campeão em 2019, arrancou esta segunda-feira com uma vitória na jornada de abertura do challenger de Braga, que decorre até domingo no Clube de Ténis de Braga.

Campeão do torneio minhoto em 2019, o tenista de Oliveira de Azeméis precisou de três 'sets' para eliminar o checo Vit Kopriva, número 154 no 'ranking' ATP, com os parciais de 5-7, 6-4 e 6-2, em duas horas e 40 minutos.

Graças ao triunfo sobre o sexto cabeça de série, depois de recuperar de um 'set' a zero, João Domingues, que ocupa a 274.ª posição da hierarquia mundial, assegurou a passagem à segunda ronda, ficando a aguardar pelo desfecho do encontro entre o também português Pedro Araújo (550.º ATP) e o 'qualifier' espanhol Pablo Lamas Ruiz (511.º) para conhecer o próximo adversário.

"Perdi muito mal o primeiro 'set', mas consegui voltar ao jogo mentalmente e focar-me no que tinha a fazer. Mesmo no segundo 'set', podia ter fechado muito mais cedo e no terceiro foi mais tranquilo e acabei por cima do encontro taticamente e a jogar melhor", comentou Domingues.

Assim como Araújo, de 20 anos, Gonçalo Oliveira (396.º), Gastão Elias (205.º), Frederico Silva (251.º) e Nuno Borges (93.º) também vão jogar a primeira ronda terça-feira, no caso todos de seguida no 'court' central do Clube de Ténis de Braga, a partir das 10:00.

Duarte Vale, que figura no 510.º posto do 'ranking', tem encontro marcado com o francês Benoit Paire, antigo número 18 do mundo e atual 168.º classificado, no terceiro desafio do 'court' número um, antes de Pedro Araújo defrontar o seu adversário espanhol.