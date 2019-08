João Domingues avança para a 2.ª ronda do qualifying do US Open

O tenista português João Domingues apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do qualifying do US Open, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o cazaque Aleksandr Nedovyesov, em dois sets.





No major dos Estados Unidos, o português, 185.º da hierarquia mundial, superou Nedovyesov, 225.º, no encontro da primeira fase de qualificação, por um duplo 6-2, em uma hora e nove minutos, e vai agora enfrentar o russo Evgeny Donskoy, 123.º, que venceu o espanhol Bernabe Zapata Miralles, 233.º.Também o compatriota Pedro Sousa se estreia hoje na primeira ronda do qualifying diante do checo Jiri Vesely.