João Domingues brilha no Rio de Janeiro

João Domingues, de 26 anos, está a viver no Rio de Janeiro uma das melhores semanas da sua carreira. O tenista de Oliveira de Azeméis, que passou o qualifying durante o fim de semana, garantindo lugar no seu primeiro quadro principal de um ATP 500, teve estreia vitoriosa neste tipo de torneios e já está nos oitavos-de-final, depois de ter derrotado Federico Gaio, precisamente o mesmo rival que havia batido na última ronda do qualifying.

É que Pedro Sousa, que era o seu adversário inicialmente previsto, desistiu do encontro horas antes, devido a uma lesão no gémeo esquerdo contraída na semana passada em Buenos Aires, e deu lugar a Gaio, que assim entrou como lucky loser.

Pela segunda vez em três dias, Domingues, 169º ATP, derrotou Gaio, 127º, desta feita por 7-6(8) e 6-4, em 1h47, num encontro que chegou a ser interrompido durante 15 minutos devido a uma quebra de energia.

Este triunfo garante a Domingues a subida ao seu melhor ranking de carreira (em princípio, no mínimo, o 150º posto) e coloca-o frente a outro italiano, Gianluca Mager (128º), na segunda eliminatória.

Pedro com dúvidas

Entretanto, para Pedro Sousa as notícias não são tão boas. O lisboeta de 31 anos, que optou por não jogar no Rio, ainda não sabe se vai viajar para o ATP 250 de Santiago, na próxima semana, ou se vai regressar a casa antes da eliminatória da Taça Davis entre Lituânia e Portugal.

"Não estava em condições de jogar, também ia ser muito difícil, pela semana que tive em Buenos Aires e da forma como acabei. Sabia que era difícil para estar bem aqui. Tentei tudo o que era possível, mas não estava em condições e o mais sensato era não jogar aqui no Rio", contou-nos o 107º ATP depois de desistir.