João Domingues defronta Pedro Sousa em Lima

O tenista português João Domingues qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do challenger de Lima, nos quais vai defrontar o compatriota Pedro Sousa, depois de se impor na estreia no torneio peruano ao uruguaio Pablo Cuevas.João Domingues, 229.º classificado do ranking mundial, bateu na terça-feira em dois sets um tenista posicionado muitos lugares acima na hierarquia, no 66.º, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-4, após uma hora e 45 minutos de encontro.O tenista natural de Oliveira de Azeméis vai discutir hoje o acesso aos 'quartos' com Pedro Sousa, 138.º tenista do mundo, que venceu na ronda inaugural o belga Arthur de Greef, por duplo 6-3.