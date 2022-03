João Domingues derrotado na primeira ronda do challenger de Gran Canária

O tenista português João Domingues foi esta segunda-feira afastado do 'challenger' de Gran Canária, ao perder na primeira ronda perante o espanhol Eduard Esteve Lobato, em três sets.

O jogador luso, 302.º colocado da hierarquia ATP, até imperou no primeiro parcial, ao revelar-se mais forte no 'tie-break', por 7-6 (7-4), mas viria a permitir a reviravolta nos dois 'sets' seguintes, ao fim de três horas.

O tenista espanhol, 271º do 'ranking', igualou o encontro da primeira ronda do 'challenger' espanhol com um 6-2 a seu favor e, no 'set' decisivo, vingou-se em novo 'tie-break', triunfando por 7-6 (7-2), depois de quebrar por quatro vezes o serviço do português.