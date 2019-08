João Domingues desperdiça quatro match points e cai em Liberec

O tenista português João Domingues caiu esta sexta-feira nos quartos de final do challenger de Liberec, na República Checa, ao perder com o anfitrião Pavel Nejedly, num embate em que desperdiçou quatro 'match points' no seu serviço.





Na terra batida da prova checa, o tenista luso, 171.º do mundo e sétimo cabeça de série, perdeu face ao 534.º da hierarquia em três sets, pelos parciais de 1-6, 6-4 e 7-6 (7-4), em duas horas e 34 minutos.No terceiro set, João Domingues desperdiçou quatro match points no seu serviço, um para vencer por 6-4 e três para selar o triunfo por 7-5, adiando a decisão para o tie break, no qual esteve sempre em desvantagem.