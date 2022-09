João Domingues e Frederico Silva eliminados na primeira ronda do Lisboa Belém Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tenistas portugueses João Domingues e Frederico Silva foram esta segunda-feira eliminados na primeira ronda do Lisboa Belém Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour que está a decorrer no Club Internacional de Foot-Ball (CIF), em Lisboa.

O jogador de Oliveira de Azeméis, número 260 no ranking ATP, foi o primeiro a entrar em ação no quadro principal de singulares, mas não foi feliz diante do francês Alexandre Muller (152.º ATP), que levou a melhor em três 'sets', pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-2 e 6-3.

Graças ao triunfo ante Domingues, que há uma semana foi afastado na segunda ronda do 'challenger' de Braga, o sétimo cabeça de série vai defrontar na próxima fase o vencedor do encontro entre o checo Zdenek Kolar e o 'qualifier' croata Duje Ajdukovic.

Já Frederico Silva (249.º) tentou contrariar o favoritismo do terceiro pré-designado, o italiano Francesco Passaro (122.º), mas acabou igualmente afastado na estreia, em três partidas, com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-1, ao fim de duas horas e 32 minutos.

Assim como João Domingues e o tenista das Caldas da Rainha, ambos agraciados com um 'wild card' para o quadro principal, Pedro Araújo, Duarte Vale e Jaime Faria foram derrotados na segunda ronda do 'qualifying', enquanto Gonçalo Oliveira bateu o italiano Mattia Belluci para aceder à principal grelha do Lisboa Belém Open.