João Domingues e Pedro Araújo perdem na 2.ª ronda do Oeiras Open 3

Os tenistas portugueses João Domingues e Pedro Araújo foram esta quarta-feira eliminados na segunda ronda do Oeiras Open 3, torneio do ATP Challenger Tour, que está a decorrer nos courts de terra batida do Complexo de Ténis do Jamor.

O jogador de Oliveira de Azeméis, 321.º colocado no ranking mundial, acordou adoentado e não conseguiu evitar a derrota, no centralito do Jamor, frente ao belga Michael Geerts (243.º AT), em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-4.

Assim como Domingues, que cedeu a passagem aos quartos de final do torneio organizado pela Federação Portuguesa de Ténis, Pedro Araújo (623.º) também não foi capaz de contrariar o favoritismo do polaco Daniel Michalski, número 268 do mundo, e acabou afastado do Oeiras Open 3 por duplo 6-3, ao fim de uma hora e 40 minutos de encontro.

Afastados Domingues e Araújo, o quadro de singulares conta agora apenas com um representante nacional, Gonçalo Oliveira, que vai disputar quinta-feira a qualificação para os quartos de final com o chileno Nicolas Jarry, antigo top 40 mundial e atual 129.º classificado.

Na variante de pares, o portuense Francisco Cabral regressou a Portugal com um triunfo ao lado de João Domingues, com quem jogou pela primeira vez, diante os brasileiros Pedro Boscardin Dias e Óscar José Gutierrez, com os parciais de 6-3 e 6-4.