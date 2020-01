João Domingues eliminado em challenger no Uruguai

O tenista português João Domingues, 171.º jogador mundial, foi ésta terça-feira eliminado na segunda ronda do challenger de Punta Del Este, no Uruguai, em terra batida, ao perder com o brasileiro Pedro Sakamoto, 298.º.

João Domingues, 10.º cabeça de série, cedeu em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-2, num embate que durou uma hora e 52 minutos.

A representação lusa ficou reduzida a Pedro Sousa, 141.º da tabela ATP e sétimo cabeça de série, que defronta ainda hoje o argentino Juan Manuel Cerundolo, 389.º.