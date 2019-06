João Domingues eliminado na 1.ª ronda da qualificação em Wimbledon

O tenista português João Domingues foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda da fase de qualificação para Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com o sul-coreano Soonwoo Kwon.





Domingues, 168.º do ranking ATP, perdeu com o sul-coreano, 126.º, por 6-0 e 6-3, em apenas 44 minutos, continuando sem conseguir entrar no quadro principal de um major.Esta foi a segunda vez que Domingues participou no qualifying do torneio de relva londrino, voltando a cair na primeira ronda, tal como em 2017.