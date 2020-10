João Domingues eliminado na estreia no challenger de Barcelona

O tenista português João Domingues foi esta quarta-feira eliminado na primeira ronda do torneio de Barcelona, ao perder com o argentino Facundo Bagnis, quinto cabeça de série, na estreia na prova espanhola do circuito challenger.

Domingues, 161.º do ranking mundial, foi batido em dois sets por um tenista mais bem classificado na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 129.º lugar, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, após uma hora e 53 minutos de confronto.

O tenista português teve a mesma sorte do compatriota Pedro Sousa, terceiro cabeça de série, que foi eliminado na terça-feira na ronda inaugural do torneio catalão em terra batida, ao perder por duplo 6-3 com o espanhol Carlos Alcaraz.