João Domingues eliminado na primeira ronda do challenger de Lyon

O português João Domingues foi eliminado esta terça-feira no challenger de Lyon, torneio de categoria 100 do ATP Challenger Tour, ao perder na primeira ronda diante o francês Kyrian Jacquet.

O jogador de Oliveira de Azeméis, 227.º colocado no ranking ATP, não foi capaz de confirmar na terra batida de Lyon o seu teórico favoritismo e acabou derrotado pelo jovem adversário (469.º ATP), de 20 anos, em três sets, pelos parciais de 6-3, 4-6 e 6-4, em uma hora e 51 minutos.

Depois de perder a primeira partida, Domingues ainda conseguiu levar a decisão do encontro a terceiro set, mas no parcial decisivo sofreu um break fatal, permitindo ao anfitrião, que recebeu um wild card para o quadro principal, garantir o triunfo e o acesso à segunda ronda.

Na fase seguinte do torneio, Kyrian Jacquet vai medir forças com o vencedor do embate entre o uruguaio e primeiro cabeça de série Pablo Cuevas e o argentino Pedro Cachín.