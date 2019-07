João Domingues eliminado na qualificação para o torneio de Bastad

O tenista português João Domingues foi este domingo eliminado na fase de qualificação do torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia, em que era segundo pré-designado, ao perder com o lituano Laurynas Grigelis.





João Domingues, 170.º do ranking mundial, perdeu em três sets frente ao 295.º classificado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-7 (4-7), 6-2 e 2-6, após um longo encontro, que teve a duração de duas horas e 33 minutos.Com a eliminação de João Domingues, o número um nacional, João Sousa, 69.º colocado do circuito masculino, será o único representante português no quadro principal do torneio sueco em terra batida, no qual é oitavo cabeça de série e vai defrontar o eslovaco Jozef Kovalik na ronda inaugural.