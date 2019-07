João Domingues eliminado na qualificação para o torneio de Hamburgo

O tenista português João Domingues, 172.º classificado da hierarquia mundial, foi este sábado eliminado na fase de qualificação do torneio de Hamburgo, ao perder com o alemão Julian Lenz, 375.º do ranking.





Num encontro que durou duas horas e 15 minutos, João Domingues venceu o primeiro parcial por 6-3, e perdeu os dois seguintes por 4-6 e 6-7 (4).