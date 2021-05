João Domingues eliminado na segunda ronda do challenger de Bielle

O tenista português João Domingues foi eliminado esta quarta-feira, em dois 'sets', pelo italiano Federico Gaio, na segunda ronda do challenger 5 de Bielle, evento de categoria 80 do Challenger Tour.

João Domingues, 214.º colocado no 'ranking' ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, número 136 na hierarquia mundial, e acabou derrotado com os parciais de 6-4 e 6-3, ao fim de uma hora e 40 minutos.

Depois de ceder o seu primeiro jogo de serviço, o tenista de Oliveira de Azeméis, de 27 anos, não foi capaz de devolver o 'break' e perdeu o primeiro parcial, ao cabo de 50 minutos.

Na segunda partida, o quinto cabeça de série 'quebrou' o jogador português no terceiro (2-1) e nono jogos (6-3) e selou a qualificação para os quartos de final, ficando a aguardar pelo vencedor do encontro entre o argentino Andrea Collanni e o boliviano Hugo Dellien para conhecer o próximo adversário.

Após a derrota de Pedro Sousa na ronda inaugural e do desaire de João Domingues, o 'challenger' de Bielle ficou sem nenhum representante nacional.