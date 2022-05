João Domingues eliminado na segunda ronda do 'challenger' de ténis de Francavilla

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista João Domingues caiu esta quarta-feira na segunda ronda do 'challenger' de Francavilla, ao ser derrotado pelo argentino Hernán Casanova, em dois sets.

Dez dias depois de se sagrar campeão no 'challenger' de Salvador da Bahia, o tenista de Oliveira de Azeméis, de 28 anos, viu o seu progresso na cidade italiana travado pelo 307.º tenista mundial, perdendo por duplo 6-4, em uma hora e 40 minutos.

Casanova conseguiu um 'break' cirúrgico no quinto jogo do primeiro set, aguentando a vantagem para conquistar o primeiro parcial, e, no segundo, prevaleceu perante o 335.º classificado da hierarquia ATP após sucessivas quebras de serviço.

Domingues vê assim interrompida uma série de seis triunfos consecutivos.