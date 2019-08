João Domingues eliminado na segunda ronda do qualifying do US Open

O tenista português João Domingues foi esta quinta-feira eliminado na segunda ronda do qualifying do US Open, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, ao perder diante do russo Evgeny Donskoy, em dois parciais.





O português, 185.º do ranking mundial, fracassou no tie-break do primeiro set (6-7 (8-10), perante um adversário mais cotado na hierarquia (123.º), que confirmou o triunfo no segundo parcial (7-5), ao fim de uma hora e 50 minutos.A eliminação do tenista de Oliveira de Azeméis deixa o compatriota João Sousa, que se estreia no quadro principal do major norte-americano diante do australiano Jordan Thompson, como único representante luso.