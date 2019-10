João Domingues eliminado no 'challenger' de Guayaquil

O tenista português João Domingues, 16.º cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do 'challenger' de Guayaquil, no Equador, ao perder com o colombiano Daniel Elahi Galan.





O português, 196.º do 'ranking' mundial, perdeu com Galan, por 7-6 (7-3), 3-6, 6-3, num encontro que durou duas horas e 45 minutos.Pedro Sousa, sexto cabeça de série, continua em prova no Equador e defronta na terceira ronda o argentino Facundo Bagnis, 11.º.