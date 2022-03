João Domingues eliminado no torneio Roseto degli Abruzzi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Domingues foi esta quinta-feira eliminado no torneio Roseto degli Abruzzi, ao perder em dois 'sets' com o cazaque Timofey Skatov, nos oitavos de final da prova italiana do circuito Challenger.

João Domingues, 305.º classificado do ranking mundial, ainda ofereceu resistência durante o primeiro parcial a Timofey Skatov, 221.º da hierarquia da ATP, que se impôs por 7-6 (7-5) e 6-2, após uma hora e 58 minutos de confronto.

Com a eliminação de João Domingues, de 28 anos, a presença portuguesa no torneio italiano em terra batida ficou reduzida a Nuno Borges, sexto cabeça de série e número 161 mundial, que vai defrontar nos quartos de final o italiano Andrea Arnaboldi, 245.º colocado do ranking.