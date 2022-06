João Domingues está a um triunfo do quadro principal do Challenger de Parma

O tenista português João Domingues venceu este domingo o italiano Edoardo Lavagno na qualificação para o Challenger de Parma, em Itália, e está a um triunfo de conseguir um lugar no quadro principal.

João Domingues, 337.º do ranking mundial, bateu o transalpino, 364.º da hierarquia, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 6-1, num encontro que teve a duração de duas horas e dois minutos.

Na segunda e última ronda do 'qualifying', o tenista luso, de 28 anos, terá de superar o primeiro favorito da fase de qualificação, o eslovaco Andrej Martin, n.º 158 do mundo, para conseguir uma vaga no quadro principal, que vai contar com a presença de Gastão Elias.