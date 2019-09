João Domingues na segunda ronda do challenger de Barcelona

João Domingues qualificou-se esta segunda-feira para a segunda eliminatória do torneio de Barcelona, ao vencer o italiano Andrea Pellegrino na estreia na prova espanhola do circuito challenger.





O tenista português, 186.º do ranking mundial, beneficiou da desistência de Pellegrino, 326.º classificado da hierarquia da ATP, após 40 minutos de encontro, já depois de o português ter vencido o primeiro set por 6-1 e numa altura em que liderava o segundo por 2-0.Na segunda eliminatória do torneio de Barcelona, em terra batida - que marcará a estreia do português Pedro Sousa, sétimo cabeça de série -, João Domingues vai defrontar o italiano Salvatore Caruso, quarto pré-designado.