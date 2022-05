João Domingues na segunda ronda na Bahia por lesão do adversário

O tenista português João Domingues apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio 'challenger' de Salvador da Bahia, no Brasil, ao beneficiar do abandono por lesão do argentino Alejo Lingua Lavallen.

João Domingues, número 389 do mundo, já tinha visto o seu adversário inicialmente sorteado para esta ronda, o também argentino Camilo Ugo Carabelli, bem melhor classificado no ranking (152 da hierarquia), abandonar devido a lesão.

Na altura do abandono de Lingua Lavallen, Domingues, que na próxima ronda, oitavos de final, vai defrontar o dominicano Nick Hardt, 319.º do ranking mundial, vencia o primeiro set por 3-2.