João Domingues nos 'oitavos' em Buenos Aires após desistência de Pedro Sousa

O tenista português João Domingues avançou esta terça-feira para os oitavos de final do torneio challenger de Buenos Aires, após desistência do compatriota Pedro Sousa, ainda no primeiro set.Ao fim de meia hora, e depois de ter vencido os três primeiros jogos, Pedro Sousa, 104.º jogador do ranking ATP, retirou-se do encontro, numa fase em que Domingues, 255.º jogador mundial, tinha virado o marcador, que foi parado em 4-3.Sousa, que era o quarto cabeça de série do torneio argentino, abandona a prova na primeira ronda, enquanto Domingues vai defrontar, nos oitavos de final, o argentino Federico Coria, 322.º jogador do ranking e proveniente do qualifying do torneio.