João Domingues: «Triste por este encontro»

João Domingues, eliminado esta quinta-feira nos oitavos-de-final do Rio Open, no Brasil, mostrou-se satisfeito com a semana, mas triste com a sua exibição diante do italiano Gianluca Mager.

"Saio do torneio com saldo positivo. Estou triste por este encontro. Em termos de qualidade, ficou abaixo daquilo que tenho jogado. O adversário também me obrigou a jogar de maneira diferente. Não servi muito bem neste encontro, ele teve mérito para recuperar o break e depois ainda tive set point, que não aproveitei. Tive as minhas chances, mas infelizmente não consegui agarrá-las. Foi difícil lidar com algumas das bolas dele, mas faz parte do jogo. Estava um pouco nervoso", confessou em declarações a Record.

Domingues espera competir mais vezes a este nível. "Não vou jogar em Santiago pois não estou bem do pulso e pé. Vem aí a Taça Davis e esse é o próximo foco. Temos muito boa equipa e capacidade para ultrapassar a Lituânia."

