João Domingues vence 'challenger' de Salvador da Baía

O tenista português João Domingues conquistou hoje o 'challenger' de Salvador da Baía, no Brasil, ao vencer o chileno Tomas Barrios Vera na final, alcançando o primeiro título da categoria em três anos.Três anos depois de vencer o Open de Braga, Domingues, 389.º do 'ranking' mundial, impôs-se a Vera, 145.º classificado na hierarquia ATP e primeiro cabeça de série do torneio brasileiro.

Ao cabo de duas horas e um minuto, o tenista de 28 anos impôs-se pelos parciais de 7-6 (9) e 6-1, conquistando o terceiro título 'challenger' da carreira.

Este triunfo junta-se aos de Mestre, Itália, em 2017, e Braga em 2019, em ambos os casos no mês de maio.