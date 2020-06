João Monteiro recebe convite para a 1.ª etapa do circuito sénior da FPT

João Monteiro, atualmente relegado para fora dos 900 primeiros do ranking ATP, depois de uma temporada de 2019 repleta de lesões, recebeu ontem a boa notícia de que foi convidado para jogar a primeira etapa do circuito sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), com um wild card da organização.

O portuense, de 26 anos, junta-se em Vale do Lobo a elenco de luxo, que conta com sete dos oito melhores portugueses no ranking ATP: João Sousa, (66º ATP) Pedro Sousa (110º), João Domingues (152º), Frederico Silva (193º), Gastão Elias (532º), Tiago Cação (547º) e Nuno Borges (599º).

No feminino, Francisca Jorge (579ª) lidera a lista e Sara Lança (1.011ª) recebeu convite.

Ontem foram sorteados os quadros de qualificação.