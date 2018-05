O tenista português João Monteiro apurou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do 'challenger' italiano de Mestre, ao vencer o espanhol Mario Vilela Martinez em três 'sets'.Monteiro, número 268 do ranking ATP, venceu o 262.º pelos parciais de 7-5, 6-7 (13-15) e 6-1, em duas horas e 28 minutos, e vai defrontar na segunda ronda, oitavos de final, o norte-americano Mitchell Krueger, número 253 da hierarquia mundial.Menos sorte teve o outro português presente em Mestre, Frederico Silva, atual 311 do ranking, que perdeu frente ao checo Vaclav Safranek, número 259, pelos parciais de 2-6, 6-2 e 7-6 (7-5), em uma hora e 44 minutos.

Autor: Lusa