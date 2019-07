João Sousa: «A crença e o bom nível deram os seus frutos»

O tenista português João Sousa assegurou esta sexta-feira que a sua "crença e bom nível exibido deram os seus frutos" frente ao espanhol Roberto Bautista Agut, primeiro cabeça de série, rumo às meias-finais do ATP 250 de Gstaad.O número um português e 49.º classificado do ranking ATP precisou de três sets, com parciais de 4-6, 6-3 e 7-5, para afastar o espanhol e semifinalista de Wimbledon (13.º ATP), em duas horas e quatro minutos, para se qualificar para umas meias-finais pela primeira vez esta época."Estou muito contente com esta vitória frente a um grande jogador e que vinha com muita confiança. É certamente uma grande vitória para mim. Estive em grande nível e já bastante mais habituado às condições", afirmou João Sousa.O tenista luso é da opinião que fez um "bom primeiro 'set'", apesar de ter perdido por 6-4, sendo que a derrota se explica por um "serviço menos bom"."Mantive-me, contudo, muito focado e sempre acreditei que podia vencer. A verdade é que essa crença e o bom nível exibido deram os seus frutos, tanto no segundo 'set', como no terceiro, embora não tenha começado tão bem", explicou, frisando ter feito "um bom encontro".Ultrapassado Bautista Agut, João Sousa vai agora defrontar o vencedor do desafio entre o alemão Cedrik Marcel Stebe e o italiano Thomas Fabbiano, que será disputado apenas no sábado, devido à chuva que caiu hoje em Gstaad."Vou dar tudo por tudo para vencer o próximo adversário, que só conhecerei amanhã [sábado]", garantiu o minhoto.A outra meia-final irá opor dois espanhóis, ambos colocados abaixo de João Sousa no 'ranking' mundial: Pablo Andujar é o 79.º e Albert Ramos o 85.º.