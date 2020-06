João Sousa à procura de ritmo em Lisboa

Já são conhecidos os grupos para a 2ª etapa do circuito sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), cuja fase de qualificação arrancou ontem no Lisboa Racket Centre, em Alvalade. Depois da etapa do Algarve, onde Nuno Borges e Francisca Jorge foram campeões, a elite muda-se para a capital, até 5 de julho, novamente com a presença do melhor tenista português de sempre: João Sousa.

E o Grupo 1 volta a ser encabeçado pelo vimaranense, número um nacional e 66º ATP. Com ele está também João Monteiro (937º), um dos escolhidos para receber um wild card. Nuno Borges (599º), que brilhou em Vale do Lobo, foi sorteado no Grupo 2, juntamente com Frederico Silva (193º), que é o segundo cabeça de série devido à desistência de Pedro Sousa (microrrotura no gémeo esquerdo). O Grupo 3 é composto por Gastão Elias (532º) e Luís Faria (817º), e o Grupo 4 junta Tiago Cação (547º) e Duarte Vale, que recebeu um convite. Em cada grupo será incluído um jogador que ultrapasse o qualifying.