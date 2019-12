João Sousa abre ano em Auckland

João Sousa, número um português, vai repetir a ‘receita’ dos últimos anos e iniciar a sua temporada de 2020 em Auckland, na Nova Zelândia, um ATP 250 onde o vimaranense de 30 anos foi vice-campeão em 2017.

Daniil Medvedev, Fabio Fognini, Denis Shapovalov, Karen Khachanov e John Isner são os cinco tenistas do top 20 com presença garantida na Nova Zelândia.

De volta aos treinos em Barcelona, depois de ter parado durante mês e meio devido a uma fratura de esforço no pé, o melhor tenista português de sempre volta a não competir na primeira semana do ano, que em 2020 está reservada à ATP Cup, disputada em três cidades australianas e para a qual Portugal não se qualificou, e ao ATP 250 de Doha, no Qatar.