João Sousa acede ao quadro principal do ATP 250 de Lyon

O tenista português João Sousa acedeu esta segunda-feira ao quadro principal do ATP 250 de Lyon, ao vencer o francês Arthur Rinderknech, em três sets, na segunda e última ronda da fase de qualificação.

O vimaranense, que esta semana ocupa o 110.º lugar no ranking ATP, precisou de duas horas e 13 minutos para bater o gaulês, aos 25 anos, número 125 mundial, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-3.

Sousa não entrou bem no encontro e rapidamente viu-se em desvantagem (1-3), mas no quinto jogo conseguiu devolver o break e, depois de impor nova quebra de serviço ao adversário, no nono jogo, fechou o primeiro set.

Na segunda partida, o número um português voltou a sofrer o break no seu primeiro jogo de serviço e não foi capaz de recuperar, tendo sido obrigado a lutar pelo triunfo no terceiro parcial, que sentenciou com apenas uma quebra de serviço, para assegurar a qualificação para o quadro principal.

João Sousa, que pela primeira vez esta época venceu dois encontros consecutivos, após o triunfo na estreia ante o italiano Roberto Marcora, fica agora a aguardar pelo sorteio dos qualifiers para conhecer o adversário da ronda inaugural do ATP 250 de Lyon.