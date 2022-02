João Sousa admite que vitória em Pune "foi um sonho tornado realidade"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa disse este domingo ter realizado um sonho com a conquista do seu quarto título ATP, no torneio 250 de Pune, ao bater na final o finlandês Emil Ruusuvuori, por 7-6 (9-7), 4-6 e 6-1.

"Foi uma grande semana para mim. Como disse ontem [no sábado], passei por alguns momentos difíceis nos últimos dois anos e conquistar o título hoje foi um sonho tornado realidade. Se me tivessem perguntado há seis meses se iria estar na final, teria dito que não", confessou o vimaranense.

Além de deixar um agradecimento à sua "equipa, às muitas pessoas a apoiar em Portugal", à "família e namorada", por lhe terem "dado força até ao fim", Sousa, número 137 no 'ranking' ATP, elogiou o jovem adversário, de 22 anos, que ocupa o 87.º lugar na hierarquia mundial.

"Sabia que o Emil é um grande jogador e, por isso, ia ser difícil fechar o encontro. Ele jogou a um grande nível no final do segundo 'set' e sabia que tinha de estar lá [no terceiro 'set'] e a um bom nível", comentou , antes de dar "os parabéns à organização, que tem trabalhado muito para organizar este tipo de eventos", e "agradecer a todos os que estiveram presentes a apoiar."

Após os triunfos em Kuala Lumpur em 2013, Valência em 2015 e no Estoril Open em 2018, o ATP 250 de Pune é o quarto troféu da carreira do minhoto, de 32 anos.