João Sousa antevê "encontro muito exigente" com Humbert no Masters 1000 de Miami

O tenista português João Sousa vai defrontar o francês Ugo Humbert na segunda ronda do Masters 1000 de Miami e antevê "mais um encontro muito exigente" no Hard Rock Stadium, onde decorre o torneio do ATP Tour.

"O Humbert é um jogador que vem com muita confiança, está a jogar muito bem, é muito perigoso, esquerdino e que conheço bem. Portanto, vai ser mais um encontro muito exigente. Espero poder manter o bom nível e obviamente que vou fazer tudo por tudo para vencer", avançou o vimaranense, em declarações à Lusa.

João Sousa, número 103 do ranking ATP, estreou-se com uma vitória no Masters 1000 de Miami diante do australiano Christopher O'Connell, em três equilibrados sets, resolvidos com os parciais de 7-6 (8-6), 6-7 (8-10) e 7-5, ao fim de duas horas e 50 minutos.

"Foi muito exigente, não só a nível físico, como a nível mental. Estou muito contente com a vitória e o nível a que consegui jogar. Finalmente, consegui jogar ao nível que queria e sempre me habituei e, por isso, estou também muito feliz. O encontro foi muito equilibrado. No terceiro set, consegui fazer um break cirúrgico no 5-5 e depois acabei por servir e jogar muito bem, o que me deu a vitória", analisou.

Apesar de reconhecer não ter conseguido "aproveitar as oportunidades, no segundo set, para fechar", o minhoto destaca a atitude positiva e lutadora que o levou ao triunfo e a colocar um ponto final no jejum de vitórias em quadros principais do ATP Tour, que durava desde o Masters 1000 de Xangai, em outubro de 2019.

"Mantive-me mentalmente bem e a acreditar que podia dar a volta e vencer. E, isso, foi o que fez a diferença. Acho que estive muito bem tanto a nível físico como mental e, em termos de jogo, estive excelente", frisou o número um português.