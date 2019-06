João Sousa após derrota com Coric: «Merecia ter vencido»

O tenista português João Sousa revelou-se esta quarta-feira "triste com a derrota", mas "contente com o nível de jogo exibido" no ATP 500 de Halle, na Alemanha, no qual foi eliminado na segunda ronda."Foi uma longa batalha. Joguei um encontro muito bom e estou contente com o nível que exibi. Fiz tudo para vencer e, na minha opinião, merecia ter vencido, mas as coisas não correm por esse caminho. Apesar de derrota, que me deixa muito triste, estou contente com o meu nível de jogo", afirmou o vimaranense e 71.º colocado do ranking ATP, após o desaire por 7-6 (7-4), 5-7 e 7-6 (7-4).Embora afastado pelo campeão em título e 14.º classificado da hierarquia mundial, depois de ter vencido dois encontros no 'qualifying' e a primeira ronda do quadro principal, João Sousa despede-se da relva germânica satisfeito e mais confiante."O ténis às vezes é frustrante, mas estou no bom caminho. Regressei ao bom nível que há algum tempo não conseguia ter e, por isso, só posso estar contente com as minhas exibições em Halle. Agora vou descansar, recuperar, para na próxima semana tentar manter o bom nível e preparar da melhor maneira Wimbledon", disse o tenista português.