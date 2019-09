João Sousa após vitória na China: «Consegui entrar na cabeça dele»

João Sousa estava muito satisfeito no final do encontro com o sul-coreano Hyeon Chung, que venceu em três sets, na 1.ª ronda do torneio de Chengdu, na China. O tenista português reconhece que entrou mal, mas depois conseguiu retificar os erros.





"Estou muito contente com esta vitória, frente a um jogador muito bom. Foi um encontro exgente, em que ele começou muito bem, com um nível superior a mim, mas eu no 2.º set mudei taticamente a minha forma de jogar, consegui entrar na cabeça dele, joguei a um grande nível e dei a volta. As coisas correram muito bem, consegui estar focado para dar a volta ao encontro", referiu o vimaranense, 62.º posicionado no ranking mundial.