João Sousa apura-se para a segunda ronda do qualifying de Paris

O tenista português João Sousa passou este sábado à segunda ronda do qualifying do Masters 1000 de Paris, ao vencer o francês Gregoire Barrere, 143.º do mundo, que recebeu um 'wild card'.Sousa, 48.º do ranking ATP e quinto favorito na qualificação, precisou de três sets para seguir em frente, depois de perder o primeiro por 7-6 (7-2) e vencer os dois seguintes por 6-0 e 6-2.Num encontro que durou uma hora e 45 minutos, João Sousa chegou a ter uma bola para fechar o primeiro set, mas acabou por perder o ponto e permitir então que Barrere lhe quebrasse o serviço.O tenista português mais bem classificado na hierarquia ATP vai defrontar o norte-americano Tennys Sandgren (61.º) na segunda ronda do qualifying, a última que precede o quadro principal do Masters parisiense.