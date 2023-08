João Sousa apura-se para as meias-finais do Challenger Praga3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do challenger Praga3, depois de vencer o italiano Luciano Darderi, em três sets, nos quartos de final.

João Sousa, atualmente no 269.º lugar da hierarquia mundial, venceu Darderi, 194.º, por 7-5, 3-6 e 7-6 (3), em duas horas e 47 minutos.

Nas meias-finais, o vimaranense vai encontrar o francês Gabriel Debru, 355.º do ranking mundial, que afastou o norte-americano Toby Kodat, 334.º.

Após ter chegado à final do Porto Open, este é o segundo torneio de João Sousa depois de ter anunciado, no início de junho, uma paragem na carreira para recuperar de uma lesão nas costas.

Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, Sousa tem enfrentado dificuldades nos últimos meses, com a sua última vitória antes da caminhada até à final do Porto Open a remontar ao início de abril, mais concretamente à primeira ronda do Estoril Open, em que foi campeão em 2018.

O vimaranense ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), o maior número de internacionalizações na Taça Davis (32) e também o estatuto de único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio'2016 e Tóquio'2020).

Campeão em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015), Estoril (2018) e Pune (2022), Sousa, que passou oito anos ininterruptos no top 100 mundial (até março de 2021), viu o seu sólido percurso perturbado por uma grave lesão no pé esquerdo no final de 2019.