João Sousa apura-se para as meias-finais do torneio de Gstaad

O tenista português João Sousa, quinto cabeça de série, apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio de Gstaad, na Suíça, ao afastar o espanhol Roberto Bautista Agut, primeiro pré-designado.





Sousa, 49.º do ranking ATP, derrotou o espanhol, 13.º, por 4-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e quatro minutos.O vimaranense, que atingiu a primeira meia-final do ano no circuito ATP e que vai tentar chegar pela 11.ª vez a uma final, terá como adversário o italiano Thomas Fabbiano ou o alemão Cedrik-Marcel Stebe.