João Sousa apura-se para os oitavos de final do torneio de Halle

O tenista português João Sousa qualificou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do torneio ATP 500 de Halle, na Alemanha, ao bater o polaco Hubert Hurkacz, pelos parciais de 7-6 (3) e 6-1.O encontro entre o português, 71.º classificado da hierarquia mundial, e o polaco, número 53.º do ranking, durou uma hora e 24 minutos, com o primeiro 'set' a ter a duração aproximada de uma hora.No encontro de acesso aos quartos de final, agendado para terça-feira, o português vai defrontar o vencedor do encontro que oporá o croata Borna Coric, quarto cabeça de série e 14.º da hierarquia da ATP, e o espanhol Jaume Munar, 88.º da classificação mundial.O tenista português chegou ao quadro principal do torneio de Halle depois de ter derrotado nas duas rondas do 'qualifying' o italiano Jannik Sinner e o sérvio Miomir Kecmanovic.