João Sousa avança para a segunda ronda do Masters 1.000 de Paris

O português João Sousa qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Masters 1.000 de Paris de ténis, ao vencer o italiano Marco Cecchinato, por 7-3 e 6-3.O número um português, 48.º da hierarquia mundial, derrotou o italiano, 20.º do ranking, em uma hora e 19 minutos, e vai agora defrontar o sérvio Novak Djokovic, segundo do mundo.Djokovic venceu todos os anteriores embates frente a João Sousa, o último dos quais no US Open, por 6-3, 6-4 e 6-3.Nas quatro anteriores presenças no torneio parisiense, João Sousa foi eliminado na primeira ronda em 2014, pelo francês Gael Monfils, e na segunda em 2016, pelo checo Tomas Berdych, e em 2017, pelo argentino Juan Martin del Potro.