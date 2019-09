João Sousa bate Khachanov e alcança uma das melhores vitórias da carreira

João Sousa conquistou uma das maiores vitórias da carreira, ao superar Karen Khachanov, número 9 do ranking ATP, a caminho dos quartos-de-final do ATP 250 de Moscovo. O tenista português (64.º do Mundo) triunfou com os parciais 7-6(2) e 6-4, em 1h41, e marcou duelo com o cazaque Mikhail Kukushkin (57.º ATP).





Diante do segundo cabeça-de-série, que ainda por cima estava a jogar em casa, Sousa exibiu-se a grande nível e salvou dois dos três pontos de break que enfrentou. Por outro lado, aproveitou dois dos três que teve na sua mão, acabando por concluir a quinta vitória na carreira em 37 encontros com jogadores do top 10.