João Sousa com chance de ouro

João Sousa, afastado das rondas finais de torneios ATP há dois anos e veio, volta a discutir hoje (11h00) em Pune, na Índia, os quartos de final da referida categoria. É a 34ª vez que tem essa oportunidade na sua carreira – mais do que todos os outros jogadores na história do ténis português... juntos – e vai fazê-lo num elenco competitivo no qual não é o melhor rankeado, mas é de longe o tenista com melhor currículo.

Atualmente no 137º posto ATP, Sousa, de 32 anos, é um dos dois únicos jogadores entre os oito quarto-finalistas de Pune que já venceu títulos ATP, tendo mais um (3) do que Jiri Vesely (2), checo que defende o título na prova.

O vimaranense, que é igualmente o único ex-top 30 ATP que ainda ‘sobrevive’, vai defrontar o alemão Daniel Altmaier (85º) e procura vaga na 19ª meia-final ATP da carreira, primeira desde setembro de 2019.