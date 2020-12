João Sousa começa 2021 na Turquia

João Sousa, nº 1 português e 90º colocado do ranking ATP, pretende deitar para detrás das costas uma temporada de 2020 para esquecer e vai competir logo num dos primeiros torneios de 2021, a partir de 5 de janeiro.

O vimaranense, de 31 anos, está inscrito no ATP 250 de Antalya, na Turquia, uma prova que vai contar com algumas das principais estrelas do circuito mundial, como Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Alex De Minaur ou David Goffin.

João Sousa tem cumprido a sua pré-temporada em Espanha, entre Barcelona – onde vive – e Alicante, onde tem passado algumas semanas na companhia de muitos dos craques que treinam por lá (Pablo Carreño Busta e Carlos Alcaraz, por exemplo).

Parceiro escolhido

Sousa confirmou entretanto ao nosso jornal que vai viajar para Melbourne, onde se jogará o Open da Austrália, a 15 de janeiro, via Dubai, para cumprir 14 dias de quarentena (até 31), onde terá de passar 19 das 24 horas de cada dia fechado num quarto de hotel. Nas cinco horas livres, Sousa poderá treinar ténis e ginásio e na mesma semana só pode bater bolas com um parceiro: Pablo Carreño, nº 16 mundial.