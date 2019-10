João Sousa confirma lesão que coloca ponto final na época

João Sousa confirmou esta quarta-feira, através das redes sociais, a informação adiantada por, ao dar conta da existência de uma lesão no pé esquerdo que o obrigará a ficar fora dos courts até final da temporada. Na mesma deixada no Instagram, o tenista de Guimarães assume que os problemas o têm afetado nas últimas semanas e que, por isso, entendeu por bem colocar um ponto final na época em termos competitivos."Depois de algumas semanas a arrastar problemas no meu pé esquerdo, vou ser forçado a dar por finalizada esta temporada de 2019 devido a uma fractura no pé que me vai impedir disputar o último torneio do ano. Depois de mais uma temporada muito exigente a muitos níveis, queria agradecer-vos o forte apoio durante o ano, especialmente nos momentos mais difíceis. Para o ano voltaremos mais fortes! Um agradecimento especial ao @fredimarques e á minha família por estarem sempre ao meu lado em todos os momentos!", escreveu o vimaranense.