João Sousa conquista primeira vitória da época em Acapulco

O tenista português João Sousa conquistou no sábado a primeira vitória da temporada, ao derrotar o alemão Mischa Zverev na primeira ronda da fase de qualificação do ATP 500 de Acapulco, no México.

O número um português e 100 do 'ranking' ATP travou um longo e renhido duelo com o germânico, 280.º colocado na hierarquia mundial, mas acabou por levar a melhor, ao fim de duas horas e 38 minutos, com os parciais de 7-5, 5-7 e 7-5.

Naquele que foi o terceiro encontro entre ambos, Mischa Zverev, antigo 'top-10' mundial e irmão mais velho de Alexander Zverev (7.º ATP), ainda teve oportunidade de passar para a frente no confronto direto, quando serviu a 5-4 para fechar o encontro, mas o minhoto, de 31 anos, ganhou três jogos consecutivos e desforrou-se do único desaire que havia sofrido diante o alemão, no Masters 1.000 de Indian Wells, em 2017.

Apurado para a segunda ronda do 'qualifying', João Sousa vai defrontar agora o jovem norte-americano Stefan Kozlov, antigo 'top-10' mundial de juniores, que se impôs na estreia ao compatriota Jordi Arconada, por 6-4 e 6-1.